Antalya'da aralıkta deniz keyfi yaptılar

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da, yerli ve yabancı turistler aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

08 Aralık 2019, Pazar 20:01 Son Güncelleme:
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Antalya'da aralıkta deniz keyfi yaptılar

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının yüzde 27 ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri ve parkları doldurdu. Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler de oldu.

Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak ılık havanın keyfini çıkardı.

Parkta köpeğiyle oyun oynayan bir çocuk çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Güneşli havanın tadını çıkaranlardan Özcan Ekici, Antalya'ya henüz kış mevsiminin gelmediğini söyledi. Aralık ayı olmasına rağmen sahilde yoğunluk yaşandığını ifade eden Ekici, "Hava güneşli ve gayet güzel. Çocuklarla eğlenmek için geldik." dedi.

AA


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