Antalya’da badem ağaçları çiçek açtı

Kentte, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu. Yalancı bahara aldanan ağaçlardaki rengarenk görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti. İlçede yaşayan Tuğba Kocaer, Kaş’ta yazdan kalma günler yaşandığını, ağaçların çiçek açtığını belirterek, "Güzel hava ve doğanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

AA