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Antalya’da baraj gölüne salla açılan genç ölü bulundu

Antalya’da Manavgat Baraj Gölü’nde kaybolan genç ölü bulundu

13 Ağustos 2019, Salı 19:57
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Antalya’da baraj gölüne salla açılan genç ölü bulundu

Engin Karakaya (19), dün akşam saatlerinde el yapımı salla Karavca Mahallesi’nden Manavgat Baraj Gölü’ndeki adacığa gitti. Karakaya’dan haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgede yapılan aramada sal, adacığın kenarında bağlı halde bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve AFAD ekiplerince, su altı ve üstünde arama gerçekleştirildi. Çalışmalarda salın yakınında 12 metre derinlikte bulunan Karakaya’nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANTALYA (AA)

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