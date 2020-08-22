Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bundan bir gün sonra da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel corona virüse yakalandığını duyurdu. Her iki başkan da hemen hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.

Bugün akşam saatlerinde ise her iki başkanın da durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı söylentileri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Ancak söylentilerin gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Başkan Böcek´in Antalya´da, Başkan Yücel´in ise Alanya´da hastanenin normal odasında tedavilerine devam edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Böcek, ’iyileşiyorum’ mesajı vermişti

Öte yandan Başkan Muhittin Böcek, dün akşam hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında bulunmuştu.

DHA