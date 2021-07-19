Türkiye Antalya’da bayram öncesi yoğunluk

Antalya’da bayram öncesi yoğunluk

Türkiye

Antalya’da bayram öncesi yoğunluk

Antalya’da Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi ve turistik yerlerde yoğunluk oluşturdu.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 21:52 Son Güncelleme:
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Gündüz hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 65 olarak kaydedildiği kentte sahillerdeki kalabalık gece de devam etti. Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise tarihi Kaleiçi’nde bulunan park ve kafeleri tercih etti.

Öte yandan farklı illerden gelen vatandaşlar Atatürk Caddesi, Akdeniz ve Yüzüncü Yıl bulvarlarında trafikte yoğunluğa neden oldu. Kentte tedbirleri artıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

AA

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