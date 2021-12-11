Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Operation Fortune' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1,8 milyar liraya inşa edilen ve dev film platosuna dönüştürülen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da film setine süpriz ziyaretinde, Jason Statham'ın yanı sıra yönetmen Guy Ritchie ve film ekibi ile bir araya geldi. Filmin, kentin tarihi semti Kaleiçi'nde yapılan çekimleri için esnafa, 2 ile 5 bin lira arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde istediği gibi iş yapamayan esnafın da yüzünü güldürdü. Kent merkezindeki çekimlerde canlandırılan aksiyon sahneleri, bölgede yaşayanları ise heyecanlandırdı.

ANTALYA'DA 2 AY ÇEKİM

Film çekimleri için yaklaşık 2 ay Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'in kurşun geçirmez villasında konaklayan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından 11 Mart'ta Antalya'dan ayrıldı. Filmin yönetmeni Guy Ritchie ve film ekibi de Statham'ın ardından çekimleri tamamlayıp ABD'ye döndü. Hollywood yıldızı Statham'ın film çekimi süresince ve kentten ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, sevenlerinden ilgi gördü. Guy Ritchie ise ekim ayında ikinci kez Türkiye'ye gelip, ailesiyle kısa süre Antalya'da konakladı.

Öte yandan daha önce 'Five Eyes' olarak bilinen filmin ismi geçen aylarda 'Operation Fortune' olarak değiştirildi.

21 OCAK 2022'DE VİZYONDA

Guy Ritchie imzalı Hollywood filmi 'Operation Fortune'un ilk fragmanı, resmi Instagram hesabından yayınlandı. Fragmanda, Antalya'da çekilen sahnelerden bazıları da yer aldı. Oyuncu kadrosunda Jason Statham'ın yanı sıra Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone gibi yıldız isimlerin yer aldığı film, 21 Ocak 2022'de vizyona girecek.





'Operation Fortune', yüksek bütçesi ve dev kadrosuyla aksiyonseverlerin merak ettiği yapımlar arasına girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen çekimler boyunca yönetmen Guy Ritchie, ailesi, filmin başrol oyuncuları Jason Statham, Hugh Grant ve kalabalık set ekibi, uzun süre Regnum Carya'da konakladı ve heyecan dolu aksiyon sahnelerinin büyük bölümü de burada çekildi.