Antalya'da Murat K. isimli şahıs, çalıştığı eğlence merkezinden çıkan Ç.Y.'yi taksi durağına bırakma bahanesiyle aracına aldıktan sonra mobilya imalathanesine götürdü. Burada genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Murat K., bu sırada arayan genç kadının annesine "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Murat K., Ç.Y.'ye saatlerce cinsel saldırıda bulunup, yanındaki çalışanı G.K. ile birlikte zorla uyuşturucu kullandırttı. Ç.Y. iğrenç olay sonrasında intihar teşebbüsünde bulundu ve yüzde 99,9 engelli hale geldi. Ç.Y.'nin avukatı Bilgenur Yalçın, tutuksuz sanıklar ile avukatlarının, kendisini cinsel saldırıyla, ailesini de öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay, 30 Eylül 2019 tarihinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Ç.Y., iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat K. isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzerine yola çıktı. Durağa gelindiğinde Murat K., araçtan inmesine izin vermediği Ç.Y.'yi dövdü. Ardından kadını otomobiliyle Altınkale Mahallesi'nde bulunan marangozhanesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat K., direnmesine rağmen Ç.Y.'nin kıyafetlerini zorla çıkardı. Cep telefonu ile annesi H.B.'yi arayan Ç.Y., "Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak" dedikten sonra Murat K. müdahale ederek, telefonu elinden aldı ve kadına cinsel saldırıda bulundu. Anne H.B.'nin ısrarlı aramaları sonrası telefonu açan Murat K., "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı.

İki şüpheli serbest

Daha sonra Ç.Y.'yi marangozhanenin birinci katına çıkaran Murat K., iddiaya göre G.K. adlı çalışanını çağırarak, genç kadına zorla uyuşturucu kullandırttı. Ç.Y.'nin çantasındaki 850 TL'yi de alan Murat K., kadına saatlerce cinsel saldırıda bulundu. Murat K. daha sonra aracına aldığı Ç.Y.'yi bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı. Polise giden Ç.Y. şikayetçi olurken, cinsel saldırı doktor raporuna yansıdı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat K. ile G.K., üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, iftira atıldığını öne sürdü. Ancak olay anına ait iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti. Veri kurtarma uzmanlarının yaptığı çalışma sonunda olay anına ilişkin bir kısım kamera kayıtları kurtarıldı. Murat K. ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'Yerde tokatladı'

Yürütülen soruşturma sonunda, 2 şüpheli hakkında Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mütalaasında, kurtarılan kamera kayıtlarına değinen Cumhuriyet Savcısı, sanık Murat K.'nin müştekiye araç içinde tokat attığını, araçtan indirdiği ve sarılma teşebbüsüne karşı şikayetçinin kendisini iteklediğine dikkat çekerek, "Sonrasında müşteki yere düşmüştür. Şüpheli Murat K.'nin yere düşen müştekiyi kaldırdığı ve iç çamaşırını indirmeye çalıştığı, ancak müştekinin buna engel olduğu görülmüştür. Şüpheli müştekiye sarılmak istemiş, ancak müşteki istemeyince tokatlayarak yere düşürmüştür. Şüpheli yerdeki müştekiye 2 kez tokat atmıştır" diyerek, olay sonrasında şüphelinin iş yerine tekrar gelerek hortumla merdivenleri sildiği ve bir gün sonrasında da kayıtların silindiğine işaret etti.

Zorla uyuşturucu vermişler

Savcı, kamera kayıtları, doktor raporu, olay yeri inceleme ve Adli Tıp Kimya İhtisas Daire Başkanlığı'nın analiz raporlarının şikayetçinin iddialarını destekler nitelikte ve şikayeti ile uyumlu olduğuna dikkat çekerek, "Şüpheliler Murat K. ile G.K., uyuşturucu maddeyi müştekiye zorla vererek müştekinin direncini kırmak sureti ile üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işledikleri, ayrıca Murat K.'nin müştekinin parasını zorla alarak 'nitelikli yağma' suçunu işlediği kanaatine varılmıştır" dedi.

Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılı suçu kabul etmediklerini söyleyerek, beraatlarını istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.



















