Serik'te 2 Temmuz günü M.B. adlı kız çocuğu intihar girişiminde bulundu. Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen M.B. tedaviye alındı. Anne Fatma T. kızının yanına hastaneye gittiğinde acı gerçeği öğrendi. Kızının arkadaşı, M.B.'nin, defalarca babasının cinsel istismarına uğradığını ve bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğunu anlatması üzerine Fatma T., avukatı aracılığıyla Ekim 2020’de boşandığı İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.





Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen M.B., pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılı Aralık ayında babası İ.B. ile Kumluca'ya gittiklerini ve ilk defa burada babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. İ.B. gözaltındayken rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Polis, İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TEHDİT EDİLMİŞ

Fatma T.’nin avukatı Yasin Sarı, "Müvekkilim cuma günü akşam saatlerinde beni arayarak öz babasının kızına tecavüz ettiğini iddia etti, kızının da intihara teşebbüs girişiminde bulunduğunu bildirdi. Hastaneye gittiğimde yetkililerce tarafıma çocuğun midesinin yıkanarak hayata döndürüldüğünü, durumunun iyi olduğu bildirildi. İntihara teşebbüs girişiminin ardında yatan sebepler araştırıldığı zaman kız çocuğunun bugüne kadar bu fiillere maruz bırakıldığını, fakat babasından korktuğu ve tehdit edildiği için durumu annesine ve kardeşlerine söyleyemediğini ifade ettiği bildirildi" dedi.

M.B.'nin bu durumu bir arkadaşına anlattığını kaydeden Yasin Sarı, "Arkadaşı da intihara teşebbüs girişimine yakın bir zamanda kızımızın abisine bu durumu anlatmıştır. Durumu öğrenen abi eve geldiği zaman kardeşine 'böyle bir durum mu var, gerçek mi bu olay, şimdiye kadar böyle bir şey vardı da neden bildirmedin' diyerek kardeşine biraz kızmış. Abi durumun aslını araştırmaya çalışmış. Kızımız psikolojik olarak olayın vermiş olduğu stres ve sıkıntıdan bunalmış bir şekilde, ağabeyinin de yaklaşımlarından etkilenerek intihar teşebbüsünde bulunmuş. Belli bir miktar hapı atmış, ambulans ile hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.

AİLE ENDİŞELİ

Firari İ.B.’nin aileye zarar vermesinden endişe ettiklerini belirten Avukat Yasin Sarı, şöyle devam etti:

"Kız çocuğumuz şu anda geceleri uykusundan ağlayarak uyanıp kabuslar görmektedir. Hatta annesine 'rüyamda babamı gördüm beni öldürüyordu, çok korkuyorum' demiştir. Şu an ailenin psikolojisi bitmiş durumdadır. Evin önünde emniyet ekiplerince koruma tedbirleri alınmış, ancak aile şu anda evde hapis pozisyonunda yaşamaktadır. Bir an önce şahsın yakalanmasını istemekte. Çekilen sıkıntılar normal bir sıkıntı değil. Şahıs yakalanmadığı için de daha çok sıkıntı çekiliyor. Aile devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söylüyor."

Şüphelinin kaçıp bir yerlerde saklanacağını düşündüklerini ancak evin etrafında dolandığını duyduklarını öne süren avukat Yasin Sarı, "Şahsın daha önceki konuşmalarının ses kayıtlarını savcılığa sunduk. Orada 'ben hapse girerim, hapisten korkmuyorum ama hapse girersem de sizleri de bu dünyadan götürürüm' şeklindeki beyanları ve evin yakınlarında görülmüş olması hepimizi fazlası ile rahatsız etmektedir" dedi.

'BU NASIL BİR İNSANMIŞ BEN ANLAMAMIŞIM'

Anne Fatma T. ise telefonla yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir insanmış ben anlamamışım. 17 sene sürekli kavga ettik, dayak yedik. Ben bu çocuklarım için dayak yedim zaten. Ben böyle bir şey olacağını bilseydim asla kızımı göndermezdim. Yıkılmış vaziyetteyiz, bir türlü toparlayamıyoruz kendimizi" diye konuştu.

Bu arada M.B'nin kız kardeşinin koronavirüse yakalanması nedeniyle ailenin karantinaya alındığı öğrenildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA