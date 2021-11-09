Türkiye Antalya'da çöpten vahşet çıktı! Vatandaşlar tepki gösterdi

Antalya'da çöpten vahşet çıktı! Vatandaşlar tepki gösterdi

Türkiye

Antalya'da çöpten vahşet çıktı! Vatandaşlar tepki gösterdi

Antalya'da bir parkta çöp kovası içinde yanmış kedi bulundu. Kedinin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.

09 Kasım 2021, Salı 18:55 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Parka köpeğini gezdirmek için gelen Oğuzhan Taşçeker, çöp kutusuna atılmış ve yanarak ölmüş kediyi fark edince Konyaaltı Belediyesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen belediyenin Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kediyi çöp kutusundan aldı. Çevredeki hayvanseverler ise ölen kedinin çöpe atılmasına tepki gösterdi.

'AHLAK DIŞI BİR DAVRANIŞ'

Oğuzhan Taşçeker, "İlk başta ne olduğunu çözemedim. Daha sonra kedi olduğunu fark ettim. Sonra gerekli yerlere haber verdim. Kedinin cesedini alıp, götürdüler. Böyle olması gerekiyordu. Çöpe konulması ahlak dışı bir davranış. Parkı kullananlar çocuklar" dedi. Kedinin trafoya girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA(DHA)


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