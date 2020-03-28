Türkiye Antalya’da corona virüs ihbarı yapılan otomobil polisi harekete geçirdi

Antalya’da corona virüs ihbarı yapılan otomobil polisi harekete geçirdi

Türkiye

Antalya’da corona virüs ihbarı yapılan otomobil polisi harekete geçirdi

Antalya’da, bir araçta yeni tip corona virüslü (Kovid-19) hasta bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, uygulama noktasında durdurulan otomobildekiler sağlık ekiplerince kontrol edildi.

28 Mart 2020, Cumartesi 19:38 Son Güncelleme:
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Antalya’da polis İmdat hattına e-posta aracılığıyla yapılan ihbarla harekete geçen ekipler, plakası belirtilen otomobili şehir girişindeki Sarısu uygulama noktasında durdurdu. Aracın uygun bir yere alınmasını sağlayan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Uygulama noktasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobildeki 3 kişinin ateşini ölçtü.

Almanya'dan geldiler

Gerekli değerlendirmenin ardından 3 kişi, kendi araçlarıyla polis eskortu ve ambulans eşliğinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Araçtakilerin, yaklaşık iki hafta önce Almanya’dan geldikleri ve Kemer ilçesinde kendilerini karantina altında tuttukları öğrenildi.

AA

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