Türkiye Antalya’da corona virüs uyarısı

Antalya’da corona virüs uyarısı

Türkiye

Antalya’da corona virüs uyarısı

Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla "Evde kal Türkiye" uyarısı yapıldı.

19 Mart 2020, Perşembe 22:38 Son Güncelleme:
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı. Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye" ışıklandırması yapıldı. Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.

AA

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