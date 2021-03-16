Türkiye Antalya'da dehşet! Babası, annesi ve ablasını öldürüp intihar etti

Antalya'da dehşet! Babası, annesi ve ablasını öldürüp intihar etti

Türkiye

Antalya'da dehşet! Babası, annesi ve ablasını öldürüp intihar etti

Antalya'da 3 katlı villada, aynı ailenin 4 üyesi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in (40), babası, annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

16 Mart 2021, Salı 00:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde Muzaffer Gider (73), Gülsen Işık Gider (65), Gamze Gider (45) ile Mustafa Gider'i (40) silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞLARINDAN VURUP ÖLDÜRMÜŞ 

Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Babanın cesedinin birinci katta, anne ve abla ile Mustafa Gider'in cesetlerinin ise zemin katta olduğu belirtildi.

Yaklaşık 150 bin lira borcu olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Gider'in, babasının cesedini birinci kattan zemin kata anne ve kız kardeşinin cesetlerinin yanına taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık 1 yıldır olayın gerçekleştiği villada oturan ailenin 8 kedi ile bir papağan beslediği, hayvanların bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, adli tıp morguna götürüldü.

DHA-AA

İlgili Haberler
TIR faciasında 4 kişi hayatını kaybetmişti! Şoförün ifadesi ortaya çıktı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kars'ta okullar tatil edildi