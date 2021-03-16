Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde Muzaffer Gider (73), Gülsen Işık Gider (65), Gamze Gider (45) ile Mustafa Gider'i (40) silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞLARINDAN VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Babanın cesedinin birinci katta, anne ve abla ile Mustafa Gider'in cesetlerinin ise zemin katta olduğu belirtildi.

Yaklaşık 150 bin lira borcu olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Gider'in, babasının cesedini birinci kattan zemin kata anne ve kız kardeşinin cesetlerinin yanına taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık 1 yıldır olayın gerçekleştiği villada oturan ailenin 8 kedi ile bir papağan beslediği, hayvanların bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, adli tıp morguna götürüldü.

DHA-AA

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