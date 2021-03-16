Türkiye Antalya'da dehşet! Lüks villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Antalya'da dehşet! Lüks villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Türkiye

Antalya'da dehşet! Lüks villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Antalya'da dehşete düşüren olay yaşandı. Lüks bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Mustafa Gider’in (40), anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

16 Mart 2021, Salı 07:46 Son Güncelleme:
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Antalya'da lüks bir villada oturan Gider ailesinden haber alamayan bir yakını, endişelenerek villaya geldi. Ailenin yakını, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider’i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



BAŞLARINDAN VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemede, Mustafa Gider’in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Babanın cesedinin birinci katta, anne ve abla ile Mustafa Gider'in cesetlerinin ise zemin katta olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğunu belirtilen Mustafa Gider’in, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bunduğu ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)


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