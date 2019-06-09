Antalya’da denize giren 23 yaşındaki genç boğuldu. Konyaaltı Sahili’nde bir kişinin su içinde hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

BİSİKLETİYLE GELMİŞ

Botla bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılarak kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, boğulan kişinin bisikletiyle sahile geldikten sonra denize giren Deniz Çabşek olduğunu tespit etti.

BİSİKLETİ DE CENAZE ARACINA KONULDU

İncelemenin ardından Çabşek’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gencin bisikleti de cenaze nakil aracına konuldu. (AA)



