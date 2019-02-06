Antalya’da dev dalgalar görsel şölen oluşturdu

Antalya’da meteoroloji'nin 5 ilçe için fırtına ve hortum uyarısı sonrası kent merkezinde de gün boyunca etkili olan rüzgar, öğle saatlerinden sonra şiddetini arttırdı.

Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarda, dışarıdaki vatandaşlar zor anlar yaşarken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde boyu 3 metreye ulaşan dalgaların oluşmasına neden oldu.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Sahili döven dalgalar, adeta görsel şölen oluşturdu. Bembeyaza bürünen sahili gören vatandaşlar da, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

Norveç’ten Antalya’ya tatile gelen İran vatandaşı Hanieh Eskandari, erkek arkadaşıyla birlikte nişan hazırlıkları yaptıklarını ve sahilde de fotoğraf çekindiklerini anlattı. Eskandari, "Dalgalar çok büyük ve çok korktum. Geçen hafta hortumu Norveç’teyken izlemiştik.

Ailem tedirgindi ama fotoğraflarımız çok güzel oldu" dedi.

Eskandari’nin Azeri arkadaşı Adem Hüseynov da, "Fotoğraf çekinmek çok güç oldu ama manzara çok güzel" diye konuştu.

ANTALYA (İHA)