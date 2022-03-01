Türkiye Antalya'da doktora şiddet! Gülseren Ş. gözaltına alındı

Antalya'da doktora şiddet! Gülseren Ş. gözaltına alındı

Türkiye

Antalya'da doktora şiddet! Gülseren Ş. gözaltına alındı

Antalya'da Uzm. Dr. Gaye Atak’ı hastane acil servisinde görevi başında darbettiği ileri sürülen Gülseren Ş. gözaltına alındı.

01 Mart 2022, Salı 20:56 Son Güncelleme:
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Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Gaye Atak, muayeneye gelen Gülseren Ş. tarafından saçından çekilip yere yatırıldıktan sonra darbedildiğini iddia etti.

Sağ eli, sol omzu, sol göz çukuru altı ve saç derisinde ciddi ağrılar olduğunu aktaran Uzm. Dr. Gaye Atak, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Twitter'daki paylaşımında Uzm. Dr. Gaye Atak, "Merhaba, ben Uzm. Dr. Gaye Atak. Bugün yardımınıza ihtiyacım var çünkü adaletin işleyişinden emin değilim. Acil serviste daha önce 3 kere gelmesine rağmen yatırmadıkları için, daha muayene başlangıcında darbedildim. Size ihtiyacım var" dedi.

'YERE YATIRILIP DARBEDİLDİM'

Gaye Atak, "İlgili şahıs tarafından acil yeşil alanda, henüz abeslang (tahta dil basacağı) ağzında iken, ‘Aa der misiniz’ dememle bir yere yatırılıp darbedildim. Hastane polisi, beyaz kod vermeme rağmen, hastanede ifade vermek için bile bir ayrıcalığım olmadığını belirtti" dedi.

Konuya ilişkin Antalya Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlanmış, gözaltı kararı verilmiş ve şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

DHA

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