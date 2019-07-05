Antalya’da falcı kadının dolandırıcılığı iddiası

Dolandırıcılık olayı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Olayın sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin ifadesine başvurup, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler hırsızlık olayını Ü.U’nun gerçekleştirdiğini belirledi.

"BENİMLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ"

Gözaltına alınan Ü.U’nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U.: "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftara attı" savunmasını yaptı. Ü.U., ifadesinin ardından yüzünü kapatarak adliyeye sevk edildi. (İHA)



