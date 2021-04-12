Kaza, saat 22.30 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolunun Bayatbademleri mevkisinde meydana geldi. Korkuteli’den Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya D. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden O.K. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde Mustafa K. olay yerinde, Yahya D. ise götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan A.Ç. ile H.I. ise yaralı halde götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya) (DHA)