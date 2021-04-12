Türkiye Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 01:02 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolunun Bayatbademleri mevkisinde meydana geldi. Korkuteli’den Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya D. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden O.K. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde Mustafa K. olay yerinde, Yahya D. ise götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan A.Ç. ile H.I. ise yaralı halde götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya) (DHA)

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