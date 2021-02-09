Türkiye Antalya'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü

Antalya'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü

Türkiye

Antalya'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

09 Şubat 2021, Salı 20:58 Son Güncelleme:
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Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

AA

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