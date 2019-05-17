Antalya'da feci kaza! Yol kenarındaki çilek tezgahına...
Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonun yol kenarındaki çilek tezgahına çarparak devrildiği kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı
Kaza, bugünAlanya-Antalya karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya yönüne seyreden M.S. idaresindeki kamyon, Serik ilçe girişinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki çilek tezgahına çarpan kamyon, devrildi. Kazada, çilek tezgahının yanındaki Eda Nur Bozkurt (5) ve kamyon sürücüsü M.S. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Antalya-Alanya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Devrilen aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)