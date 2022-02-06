Türkiye Antalya'da feci ölüm! Uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'da feci ölüm! Uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti

Türkiye

Antalya'da feci ölüm! Uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, evde çıkan yangında Burak Ünal (27), hayatını kaybetti. Ünal'ın yangın sırasında uyuduğu ve yalnız olduğu öğrenildi.

06 Şubat 2022, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
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Serik ilçesi Belek Mahallesi 3'üncü Sokak'ta, Mehmet Ali Yılmaz Villaları Sitesi'nde, 3 katlı evin orta katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören komşuların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, kısa sürede yangını söndürürken, bu sırada evde uyuduğu öğrenilen Burak Ünal'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Ünal'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)

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