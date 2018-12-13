4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Memik Zambak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebi nedeniyle kararın bozulduğu, bu nedenle yargılamanın yeniden yapıldığı belirtildi.

Duruşmanın savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen Memik Zambak suçsuz olduğunu iddia etti, tahliyesini istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin cinayeti işlediğine dair şüpheler bulunduğunu, kesin deliller olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığa 25 yıl hapis cezası verdi.

11 YIL SONRA BULUNAN PARMAK İZLERİNDEN YAKALANMIŞTI

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir gecekondudan 26 Haziran 2005'te gelen kötü kokudan rahatsız olanlar durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla kapısı açılarak girilen evde, bir kanepenin altında kadın cesedi bulunmuştu. Öldürüldükten sonra kanepenin altına konulan cesedin, 3 ay kadar önce evi kiralayan Arzu Bozkaya'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Olaydan sonra iki kez gözaltına alınan ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Memik Zambak, 11 yıl sonra dosyayı yeniden ele alan polis ekiplerince adli emanetteki bir çay bardağı üzerinde ve sigara izmaritlerinde parmak izleri tespit edilince tutuklanmıştı.