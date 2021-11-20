Türkiye Antalya’da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü
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Antalya’da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü

Türkiye

Antalya’da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü

Antalya’da serada çalışan babanın geri manevra sırasında aracıyla çarptığı ikizlerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 21:35 Son Güncelleme:
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Muhammet Kaya, eşi ve ikiz çocukları Araf ve Aras Kaya (3) ile Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi’ndeki seraya çalışmaya gitti. Kaya, burada, plakası henüz öğrenilemeyen pikapla geri manevra yapmak isterken ikiz çocuklarına çarptı. Durumu fark eden aile, yaralanan ikizleri Muratpaşa ilçesindeki özel hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen çocuklardan Araf hayatını kaybetti, Aras ise tedavi altına alındı. Kaya ailesinin, tüp bebek tedavisiyle çocuklarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

AA

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