Türkiye Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi

Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi

Türkiye

Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi

Antalya'da Erenkuş Plajı'nda güneşlenen Seyfi Sivri'nin üzerine rüzgar nedeniyle ahşap cankurtaran kulesi devrildi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Muratpaşa ilçesinde falezlerdeki Erenkuş Plajı'nda güneşlenen Seyfi Sivri'nin (67) üzerine rüzgar nedeniyle ahşap cankurtaran kulesi devrildi. Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulenin altından çıkartıldı.

Olay yerine gelen deniz polisi botuna alınan Sivri, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

Burada bekleyen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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