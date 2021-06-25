Türkiye Antalya'da günlerdir aranan kadın bulundu!

Antalya'da günlerdir aranan kadın bulundu!

Türkiye

Antalya'da günlerdir aranan kadın bulundu!

Antalya'da günlerdir kendisinden haber alınamayan Kazakistan uyruklu Azhar Joldassova dün gece bulundu. Joldassova, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için arayanların kendisine ulaşılamadığını söyledi.

25 Haziran 2021, Cuma 13:17 Son Güncelleme:
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Muratpaşa ilçesinde 21 Haziran günü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden Guldana Umirbekova (55), kız kardeşi Azhar Joldassova'nın ortadan kaybolduğunu söyledi. Kardeşinden haber alamadığını belirten Umirbekova, hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Polise verdiği ifadede, kız kardeşinin Kumluca'da otelde çalıştığını ve işine son verildiğini anlatan Umirbekova, "9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran'da ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ileride taksiden iniyor, ardından kameranın görüş açısından çıkıyor" dedi. Başvuru üzerine polis, Azhar Joldassova'yı bulmak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azhar Joldassova'yı dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde buldu. Joldassova ifadesinde, iş yerinden 18 Haziran günü ayrılıp, iş aramaya başladığını, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için ablasının kendisine ulaşamadığını, bu sürede de ablasını aramadığını, yeni iş bulduğunu, kayıp olarak arandığı sürede herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını söyledi. Polis, Guldana Umirbekova'yı arayıp, kardeşinin bulunduğunu haber verdi.

 Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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