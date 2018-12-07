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Antalya'da 'Guten Morgen' operasyonu: Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp...

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen "Guten Morgen" (Almanca 'Günaydın') operasyonunda, "Kamu görevlisiyiz" deyip Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 38 şüpheli gözaltına alındı

07 Aralık 2018, Cuma 10:28 Son Güncelleme:
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Antalya'da 'Guten Morgen' operasyonu: Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp...

Antalya polisi tarafından Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Antalya Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Guten Morgen" (Almanca 'Günaydın') adlı operasyon kapsamında Türk polisine başvuran 3 Alman vatandaşının daha 250 bin eurosunun alındığı belirtilerek, bu kişilerin şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

40 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan şüphelilerin ev ve çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 200 polisle 5 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda kendilerini Alman kamu görevlisi gibi tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 38 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin, adlarının bazı suçlara karıştığı veya şans oyunlarından ikramiye kazandıkları gibi bahanelerle 17 Alman vatandaşının 500 bin euro dolandırdığı iddia edilmişti.

AA


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