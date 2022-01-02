Türkiye Antalya'da hava 20 derece! Fırtına bitti, vatandaşlar denize girdi

Antalya'da hava 20 derece! Fırtına bitti, vatandaşlar denize girdi

Türkiye

Antalya'da hava 20 derece! Fırtına bitti, vatandaşlar denize girdi

Antalya'da, hafta içi kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmuştu. Son dakika haberine göre, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti.

02 Ocak 2022, Pazar 15:35 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler dikkat çekti. Yeni yılın ikinci gününde 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti.

Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.



Kimileri denizin keyfini çıkardı, kimileri de sahilde uzanarak güneşlendi.

Meteoroloji, hafta içi Antalya'nın bazı bölgeleri için kırmızı ve sarı kodlu uyarı vermiş; kuvvetli yağış ve rüzgarla birlikte kentteki tarım alanları, köprüler, yollar, ev ve iş yerleri sular altında kalmıştı. Tarım arazileri ile seralarda maddi hasar oluşmuştu.

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