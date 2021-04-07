Türkiye Antalya'da herkes Ahmet'i arıyor, veda mesajı atıp ortadan kayboldu

Antalya'da herkes Ahmet'i arıyor, veda mesajı atıp ortadan kayboldu

Türkiye

Antalya'da herkes Ahmet'i arıyor, veda mesajı atıp ortadan kayboldu

Antalya'da saç ekim merkezinde hemşire olan Ahmet Uğur (29) tartıştığı sevgilisine veda mesajı gönderdi ve ortadan kayboldu. Ahmet Uğur'dan 7 gün haber alınamazken, AFAD ve polis ekipleri, Uğur'un son görüldüğü ormanlık alanda araştırma yapıyor.

07 Nisan 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Kentte bir saç ekim merkezinde çalışan hemşire Ahmet Uğur, 1 Nisan günü kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra ona veda mesajı atıp, telefonu kapattı. Uğur’dan bir daha da haber alınamadı. Tüm aramalarına rağmen Ahmet Uğur'a ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bölgeye kaydıran ekipler, ormanlık alanda dürbünle uçurumu ve ormanlık alanı tarıyor.

Ahmet Uğur'un kaybolmasının ardından büyük şok yaşadıklarını anlatan yakınlarından biri, en son telefonla görüştüklerini belirterek, "Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisine mesaj atmış. Sonra da ortadan kayboldu. En son Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Mevkii'nde görüldüğünü öğrendik. Perişan olduk. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)


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