Antalya’da hortum böyle görüntülendi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde denizde çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi

04 Mart 2019, Pazartesi 21:50
A A
Antalya’da hortum böyle görüntülendi

Kumluca’nın Mavikent Mahallesi sahil bölgesinden görülen ve yaklaşık 500 metre açıkta oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortumun çıktığı bölgede yaşayan Abdurrahman Güzel, "Finike ilçesi istikametinden Kumluca istikametine ilerlerken saat 14.00 sıralarında birden hortumu fark ettim, bu yıl hava durumu bir anda beklenmedik şekilde değişebiliyor.

Mahallenin biri günlük güneşlik diğeri yağmurlu olabiliyor. Hemen telefon ile fotoğraf çektim. Umarım zarar gören olmamıştır" dedi.

ANTALYA (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.