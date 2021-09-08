Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

Karantinada bulunan eşi ile tartıştıktan sonra çatıya çıkan Sezer K.'yı görenler durumu 112'ye bildirdi.

Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, Sezer K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti. Zaman zaman aşağıya taş ve cam parçaları atan adamı ikna etmek için tüm akrabaları devreye girdi.

Bu arada çiftin temaslı olduğu belirtilen iki oğlu ise sokakta bisiklete binmeye devam etti. Sezer K., 7 saatin sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)



