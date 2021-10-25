Türkiye Antalya’da ilk kez görüldü! Yalancı katil balina kıyıya vurdu

Antalya’da ilk kez görüldü! Yalancı katil balina kıyıya vurdu

Türkiye

Antalya’da ilk kez görüldü! Yalancı katil balina kıyıya vurdu

Antalya’da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, yalancı katil balina ölüsü sahile vurdu. Antalya kıyısında ilk kez görülen yalancı katil balina ölüsü üzerinde ağ izlerine rastlandı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Yalancı katil balina ölüsü, Antalya Balıkçı Barınağı yakınlarında yer alan Çaltıcak mesire alanında görüldü. Kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen görevliler yaptıkları incelemede, bulunan ölü balinanın cisminin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğunu belirledi.

Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli işbirliğiyle yalancı katil balina ölüsü balıkçı barınağına getirildi.

Akdeniz kıyısına ilk kez vuran yalancı katil balina ölüsü ekiplerin incelemesinin ardından kamyona alındıktan sonra gömülmek üzere götürüldü. Balinanın kıyıdaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

‘ŞU ANA KADAR KAYDI BİLDİRİLMEDİ’

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ana kadar bu tür balinanın Antalya’da kayıt altına alınmadığını belirterek, "Balinanın ölü kıyıya vurduğu haberi geldikten sonra arkadaşlarımız gidip incelemesini yaptı. Bu balina türü, yalancı katil balina türü, yunusgiller familyasında yer alıyor. Akdeniz ve Ege’de görülebilen türler arasında. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar. Bu balina Antalya’da bulunan türler arasında yer almıyor. Gerekli numuneler alındıktan sonra gömülme işlemi gerçekleşti” dedi.

Adem AKALAN/ANTALYA(DHA)

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