Türkiye Antalya'da İranlı kripto para uzmanının cansız bedeni bulundu

Antalya'da İranlı kripto para uzmanının cansız bedeni bulundu

Türkiye

Antalya'da İranlı kripto para uzmanının cansız bedeni bulundu

Antalya'da gayrimenkul ve sanal(kripto) para konusunda brokerlik yapan İran vatandaşının Kamran Heıdari Garmderah (44), kaldığı apartın odasında hayatını kaybettiği belirtildi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 213 Sokak'ta bulunan apartta meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı Kamran Heıdari Garmderah'dan haber alamayan arkadaşı, oturduğu aparta geldi. Evden çıkmadığını öğrenince kapıyı zorla açıp evine giren arkadaşı, Garmderah'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu site güvenliği ve polise bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kamran Heıdari Garmderah'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da gayrimenkul ve sanal para konusunda brokerlik yaptığı tespit edilen Garmderah'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, evdeki bilgisayara ise incelenmek üzere el koydu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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