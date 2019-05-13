  • Haberler
  • Dünya
  • Antalya'da kaçan kurt için aramalar sonlandırıldı

Antalya'da kaçan kurt için aramalar sonlandırıldı

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdu arama çalışmaları sonlandırıldı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 13:00
A A
Antalya'da kaçan kurt için aramalar sonlandırıldı

Antalya'da 1 Nisan'da meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde diğer kurtlarla kavga ettiği için ayrı kafese alınan kurt, kafesten çıkmayı başardı. Hayvanat bahçesinin çitlerini de aşan kurt, ormanlık alanda kayboldu. Kaçan kurt için hayvanat bahçesinin görevlileri ve polis, uzun süre arama çalışmaları yürüttü.

İlk bir hafta süresince Döşemealtı bölgesinde vatandaşlarca farklı tarih ve zamanlarda görüntülenen kurdu yakalamak için hayvanat bahçesinden özel bir ekip oluşturuldu. Uyuşturucu taşıyan tabancalarla dağlık ve ormanlık alanda arama yapan ekiplerin çalışmaları yaklaşık 1 ay sürdü. Kurdu bulamayan ekibin çalışmasına son verildi.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.