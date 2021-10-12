Türkiye Antalya'da kahreden olay! Belediyeden gelen yemekler kapıda kaldı

Antalya'da kahreden olay! Belediyeden gelen yemekler kapıda kaldı

Türkiye

Antalya'da kahreden olay! Belediyeden gelen yemekler kapıda kaldı

Antalya'da yalnız yaşayan Cihandur Bayık evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bayık için belediyeden gelen yemekler ise kapıda kaldı.

12 Ekim 2021, Salı 15:28 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Kazım Karabekir Caddesi 6328 Sokak'ta meydana geldi. Sürekli alkol aldığı ve geceyi bir arkadaşı ile geçirdiği belirtilen Cihandur Bayık, sabaha karşı geldiği evinde uykuya daldı.


Kahvaltı için Bayık'ı uyandırmak isteyen bakıcısı Dilek A., hareketsiz yattığını fark edince durumu önce komşularına daha sonra sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihandur Bayık'ın öldüğü belirlendi. Bayık'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Komşularının ve belediyenin yardımlarıyla yaşamını sürdürdüğü belirtilen Bayık için belediyenin getirdiği yemek ise kapıda kaldı.

Bülent TATOĞULLARI/DHA

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