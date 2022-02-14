Türkiye Antalya'da kaldırımda yürüyen kişi önünden geçen kediye tekme attı

Antalya'da kaldırımda yürüyen kişi önünden geçen kediye tekme attı

Türkiye

Antalya'da kaldırımda yürüyen kişi önünden geçen kediye tekme attı

Antalya'da, kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, önlerine geçen kediye tekme attı. Tekmeyle havaya fırlayan kedi, yere düştükten sonra bölgeden uzaklaştı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay, gece yarısı Kepez ilçesi, 75. Yıl Caddesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, önlerine geçen kediye tekme attı. Tekmeyle havaya fırlayan Kedi, yere düştükten sonra bölgeden uzaklaştı. Kim olduğu bilinmeyen kişinin kediye saldırısı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada da büyük tepki çekti.



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