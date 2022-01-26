Türkiye Antalya'da kar yağışı etkili oldu! D400 yolunda araçlar kaldı

Antalya'da kar yağışı etkili oldu! D400 yolunda araçlar kaldı

Türkiye

Antalya'da kar yağışı etkili oldu! D400 yolunda araçlar kaldı

Antalya'da Kaş ve Demre ilçeleri arasındaki D-400 yolunda kar yağışı nedeniyle 100'e yakın araç mahsur kaldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 kara yolunun Demre ilçesinin Davazlar ve Yavu mahalleleri arasında kalan 3 kilometrelik bölümünde, saat 15.00 sıralarında aniden bastıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlar başta olmak üzere 100'e yakın araç yolda kaldı.

Kaş'ın Ağullu Mahallesi'nden Demre'nin Gürses Mahallesi'ne kadar 25 kilometrelik bölümde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması başlattı.


DHA


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