Manavgat-Akseki D-695 kara yolunda yağmurun etkisiyle tepelik alanlardan koparak yola yuvarlanan dev kayalar ulaşımı olumsuz etkilerken, kazaya da davetiye çıkarıyor.

Son olarak yola kaya yuvarlanan Taşkesiği Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki bölgede Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekip kaza meydana gelmemesi için uzun süre önlem almak zorunda kaldı.

'GÜVENLİ HALE GETİRİLSİN'

Manavgat-Akseki arasındaki yolun birçok bölümüne toprak ve kayaların döküldüğünü belirten vatandaşlar, bu durumun kazaya davetiye çıkardığına dikkat çekerek, Kara yolları ekiplerinin üzücü bir kaza yaşanmadan kayma olan yerlerde tıraş yapmak veya çelik tel örmek suretiyle gerekli önlemleri almasını ve yolu güvenli hale getirmesini istediler.

ANTALYA (İHA)