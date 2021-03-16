Türkiye Antalya'da kayıp genç Ramazan Özkan'dan günlerdir haber alınamıyor

Antalya'da kayıp genç Ramazan Özkan'dan günlerdir haber alınamıyor

Türkiye

Antalya'da kayıp genç Ramazan Özkan'dan günlerdir haber alınamıyor

Antalya'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'ı arama çalışmaları sürüyor. Ramazan Özkan'a ait kulaklıkların falezler bölgesinde bulunmasının üzerine falezde arama yapıldı ancak sonuç alınamadı.

16 Mart 2021, Salı 08:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya’da, 4 gün önce kayıplara karışan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’ın en son görüldüğü falezlerdeki alanda çocukluk arkadaşı Selim Öcal kulaklık bulunca, akşam saatlerinde bölgede arama çalışması başlatıldı. Özkan’ın haber vermesiyle bölgeye gelen deniz itfaiye ekibi, halat yardımıyla falezlerden inerek, çevreyi kontrol etti. Ancak aramadan sonuç alınamadı.



Arkadaşının kaybolduğu haberini alınca İstanbul’dan geldiğini anlatan Selim Öcal, "Ramazan’ın son görüldüğü yer burası. Geldiğimizde burada kulaklığını bulduk. Daha sonra aşağıdaki balıkçılara sorduk. Zıpkınla dalan biri şapka bulmuş, bize onu gösterdi. Şapkanın da kendisine ait olduğunu teyit ettik. Sonrasında biz de özel bir tekne ayarlayarak deniz polisiyle aramaya katıldık. O esnada Ramazan’ın ayakkabısı bulundu. Ailesi tarafından da ayakkabı teyit edildi. Ayakkabıda yırtılma ya da ezilme ibaresi yok. Allah korusun düştüğünden korktuğumuz için ayakkabıda deforme olmaması bizi biraz sevindirdi" dedi.

DHA


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Akşener: Geniş Cephe Stratejisi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ellerine sağlık Rümeysa Öğretmen... Köy okulunun açık hava sınıfı