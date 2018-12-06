Antalya’da kepçeyle hırsızlık

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kepçeyle hırsızlık yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

06 Aralık 2018, Perşembe 18:30
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Antalya’da kepçeyle hırsızlık

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Tezcan’a ait Boztepe Mahallesi Alara Çayı’ndaki kullanılmayan kum ve çakıl ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bölgeye düzenlenen operasyonda, aynı yerden daha önce de trafonun demir elektrik direğini çaldığı öne sürülen Y.C. ile T.Y, iki tonluk taş eleme makinesini kepçeyle çalmak isterken suçüstü yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.C’nin, bir firmada kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C. ile T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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