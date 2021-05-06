Türkiye Antalya'da kısıtlamanın keyfini turistler çıkardı, sahile akın ettiler

Antalya'da kısıtlamanın keyfini turistler çıkardı, sahile akın ettiler

Türkiye

Antalya'da kısıtlamanın keyfini turistler çıkardı, sahile akın ettiler

Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sıcak havanın keyfini denizde çıkardı. Antalya'da 23 derecelik sıcaklığı gören turistler sahillere akın etti.

06 Mayıs 2021, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor.



Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizde uzun uzun sohbet edip yüzdü.

Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)

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