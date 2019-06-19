Manavgat'ta yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla zabıta, polis ve jandarma görevlileri dilencilere karşı mücadele ediyor. Çoğunlukla kucaklarında çocuklar ile bekleyen dilenciler Antalya ve İbrahim Sözen Caddeleri, Pazar yerleri ve Side ile Kumköy gibi turistlerin yoğun olduğu yerlerde durmaya devam ediyor.

Manavgat Belediyesi zabıtası tarafından 1 Ocak'tan bu yana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 200 kez işlem yapılan dilencilere toplam 31 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Zabıta tarafından tutulan tutanakları imzalayan dilenciler cezayı ödemeyeceklerini belirterek zabıta karakolundan çıkarak tekrar dilencilik yaptıkları bölgelere geri dönüyor.

ÇOCUKLARI KİRALIYORLARMIŞ

Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre uygulanan idari yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, yasal yönden konuya çözüm bulunmasını istedi. Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş. Bunun adı insan ticareti. Güvenlik güçleri ve savcılık makamı bu konuyu mutlaka bu yönden yeniden değerlendirmeli. Dilenciler hakkında 'insan ticareti' suçundan adli işlem yapılmalı" dedi.