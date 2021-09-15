Antalya'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 çocuk yaralı...
Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 çocuk da yaralandı.
15 Eylül 2021, Çarşamba 15:08 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden M.M.İ.'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 ÇOCUK YARALI
Kazada otomobil sürücüsü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. yaşamını yitirirken, aynı araçtaki çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı.
Çocuklar, kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Otobüste ise yaralananın olmadığı belirtildi.
Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, incelemelerin ardından morga götürüldü.
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