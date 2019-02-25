Antalya'da korkunç olay! Oturur halde ölü bulundu
Antalya’da sokakta yaşadığı iddia edilen bir erkeğin cansız bedeni, apartman girişinde oturur şekilde bulundu
Olay, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerindeki apartmanın girişinde bir kişinin oturur şekilde hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin sokakta yaşadığı bilgisine ulaştı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.