Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı. Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.

Deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik, ya da yıldırım düşmesi sonucu balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor.

KAYNAK: AA