Antalya'da korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı Galip Dere Plajı’nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu.

22 Şubat 2019, Cuma 20:02
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Antalya'da korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı. Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.

Deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik, ya da yıldırım düşmesi sonucu balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor.

KAYNAK: AA

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