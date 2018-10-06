Dün akşam 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesindeki sazlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sazlık alanda bir anda yayılan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından söndürülen yangın, kentin yüksek kesimlerinden de gözüktü.

İHA