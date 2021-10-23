Türkiye Antalya'da korkutan yangın! Müdahale sürüyor

Antalya'da korkutan yangın! Müdahale sürüyor

Türkiye

Antalya'da korkutan yangın! Müdahale sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı. Şehir merkezinden görülen dumanlar üzerine vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

23 Ekim 2021, Cumartesi 14:29 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yaz aylarında günlerce söndürülemeyen yangınlar görülen Antalya'da korkutan dumanlar yeniden görüldü. Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’nde dağlık alanda orman yangını çıktı.


Dağlık alandaki dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü.


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