Antalya'da korona halayı! Kurallara dikkat etmeden eğlendiler
Antalya'da doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.
30 Mart 2021, Salı 16:44 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor.
KURALLARA UYMADILAR!
Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı. Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi.
KORONA HALAYI
Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
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