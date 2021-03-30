Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor.

KURALLARA UYMADILAR!

Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı. Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi.





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KORONA HALAYI

Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)



