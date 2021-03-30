Türkiye Antalya'da korona halayı! Kurallara dikkat etmeden eğlendiler

Antalya'da korona halayı! Kurallara dikkat etmeden eğlendiler

Türkiye

Antalya'da korona halayı! Kurallara dikkat etmeden eğlendiler

Antalya'da doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.

30 Mart 2021, Salı 16:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor.

KURALLARA UYMADILAR!

Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı. Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi.



KORONA HALAYI

Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Karadeniz'e gelecek çay işçilerine 10 gün karantina uygulanacak