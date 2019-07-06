Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 2.5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, 3 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi’nde çalılık alanda çıkan yangın bölgedeki ağaçlara sıçradı.
Saat 16.30 sıralarında çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 6 helikopter, 5 su tankı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından alevleri söndürürken, 2.5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
ANTALYA (İHA)