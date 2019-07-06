Alınan bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi’nde çalılık alanda çıkan yangın bölgedeki ağaçlara sıçradı.

Saat 16.30 sıralarında çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 6 helikopter, 5 su tankı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından alevleri söndürürken, 2.5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA (İHA)