Türkiye Antalya'da orman yangınına neden oldukları iddiasıyla 7 turist tutuklandı

Antalya'da orman yangınına neden oldukları iddiasıyla 7 turist tutuklandı

Türkiye

Antalya'da orman yangınına neden oldukları iddiasıyla 7 turist tutuklandı

Antalya'da kamp sırasında yaktıkları ateşle orman yangınının başlamasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Rus uyruklu 7 turist tutuklandı.

26 Ekim 2021, Salı 10:34 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde 23 Ekim'deki orman yangınının söndürülmesinin ardından çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı. İncelemeler sürerken bölgede yürüyüş yapan bazı kişiler, yangının başladığı Sivri Dağ mevkisinde yabancı turist grubunun kamp yaptığı ve ateş yaktığı ihbarında bulundu.


Ekipler, bölgede kamp yapan 7 kişilik Rus turist grubunu gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangını, bir uçak ve 3 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle söndürülmüştü.

AA

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