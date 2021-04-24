Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Eminceler Mahallesi Kaymakam virajı mevkisinde meydana geldi. Şahin Dinç yönetimindeki 07 AOT 061 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada Yıldız Dinç yaşamını yitirdi, sürücü Şahin Dinç ile Caner Dinç, Kıvanç Saldak ve Aslı Saldak ise yaralandı.





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İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aslı Saldak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yıldız Dinç'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.

Namık Kemal KILINÇ - DHA



